英國國會大廈西敏宮，曾在1834年發生過大火，目前的建築，幾乎都是重新建造的，但曾在西元1600年代建築的「秘密門」，最近被發現。

這個門是為為了1661年查爾斯二世加冕時而建造的，連接西敏宮後方的迴廊，而查爾斯二世的在位期間，則是1660至1685年。調查木材的年輪後發現，樹木是在加冕前2年、1659年砍伐的樹木，而且還發現1834年火災重建時，當時負責重建的工人所寫下的字跡。

如果想要參觀秘密通道及門，未來參加導覽時，都有機會看到，當地歷史學家則表示，宮殿還有許多未知的秘密，隱藏在留下的資料中，還需要進一步的判讀才有機會問世。

西敏宮位於英國倫敦的西敏市，也是英國國會的所在地。西敏宮坐落於泰晤士河西岸，是哥德復興式建築的代表作之一，1987年被列為世界文化遺產。西北角的鐘樓就是著名的大笨鐘所在地。該建築共有1,100個獨立房間、100座樓梯和4.8公里長的走廊。

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(中時電子報)