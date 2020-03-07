三重首座足球場採天然草皮今啟用，小朋友狂奔樂開懷（戴上容攝）

三重區集賢環保公園足球場7日啓用，集賢球場是三重區第一座正規8人制足球場，共耗資800萬元，歷時6個月去年底完工。三重區公所表示，球場「天然草皮」較難維護，但為了都市生態，不惜未來保養代價，仍堅持採用天然草皮。

12年前三重區公所為活化集賢環保公園中央大草坪，放置兩個足球框，意外吸引許多足球愛好者，前往練習足球。去年初由市議員陳文治的及市府體育處的協助下，成功爭取到體育署前瞻計畫及市府補助款共600萬元。

最後由新科議員王威元動用建議款經費100萬元，加上三重區公所利用自有經費，終於湊齊經費，球場去年6月動工，面積為52x70公尺，全區採用天然草皮，並設置有可容納一百位球員的帳幕式休息區，去年底完工後，許多民眾致電詢問借用事宜。

王威元特別在開放前到球場測試，他表示，希望鄉親們一起體驗這遲來的幸福，並宣告三重區公私立學校或社團，借用本球場會有特別的優惠；三重區長劉來通表示，三重屬都會區，避免犧牲現有綠地，球場採用天然草皮設計，雖然較人工草皮不易於維護，但希望打造與小動物共榮共享的環境。

區公所補充，集賢環保公園生態豐富，可以看到大小白鷺絲、黃頭鷺、綠繡眼等，足球場能得到球友們認同。

(中時 )