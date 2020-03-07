國內昨日新增382例新冠肺炎疑似個案，截至目前累計13555例通報，其中13095已排除，45人確診，中央流行疫情指揮中心個表示，國內今日無確診個案。所有確診者中，1名死亡、15名解除隔離（其中13名已出院）、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心表示，依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80651例，較前日新增99例，其中5489例重症，3070例死亡。國際間(含台灣)累計20543例確診病例，分布91個國家/地區；病例數以韓國6284例、伊朗4747例、義大利4636例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及德國639例為多；病例中413例死亡，以義大利197例、伊朗124例、韓國42例、美國11例及法國9例為多。

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )