台中亞緻熄燈，飯店業吹起寒冬。涵碧樓酒店集團董事長、現任商總理事長賴正鎰直指「陸客不來」、「新冠肺炎」是壓垮飯店經營的兩根稻草。呼籲短期內政府加大紓困力道，長期則要從「金融國際化」、「改善兩岸關係」、「加強會議展覽業」三大面向著手，盡快把國際觀光人次拉到2000萬人，搶救旅宿業。

對於台中雅緻收攤，賴正鎰認為亞緻有其自己問題，它犯了一個酒店業忌諱就是租房子，房租被一路漲，侵蝕獲利，應該要有自己土地跟房子。第二是台中飯店本來就很競爭，以平均房價3000元來說，根本沒利潤。

但是賴正鎰點出：「如果沒有陸客不來、肺炎疫情兩大問題，台灣飯店業本來還可以。」，原本台灣觀光人次可以從1100萬人逐步上升到2000萬人，卻因民進黨政府執政後，兩岸關係不良，陸客減少，讓業者經營不順。

除了陸客，新冠肺炎疫情更是最後一根稻草，他說面臨疫情，一般飯店業績普遍掉8成，慘到僅剩2成。如果疫情拖到4月份，等於業界就要苦3個月。

這位飯店業大老認為政府應有階段性救助策略，短期面對疫情，要加大紓困方案額度，提供業者貸款優惠利率，讓它們有「現金流」得以支撐。稅率部分，應立即調降房屋稅、地價稅、公告地價。另外就是要推的抵用券，應加大刺激力道提升住房率。

長期而言，賴表示應儘速把國外觀光客衝到2000萬人，有三個做法，第一是金融國際化，台灣過於保守，目前這類業務都集中在香港，台灣應該盡力發展國際金融，帶進更多商務客。其次是改善兩岸關係，大陸客目前一年僅剩200多萬人，遠不如日本有800多萬人。第三是台灣的會議展覽還不夠，有機會應該多舉辦國際展覽業務。

(中時 )