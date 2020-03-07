中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(7)日表示，鑽石公主號19位返國旅客已完成14天集中檢疫，且經三次採檢均為陰性，於今日解除隔離。其中12人自行離開或由家人接送，7人於上午10點搭乘交通部安排的遊覽車至捷運站及火車站後各自返家；所有人返家後需進行自主健康管理。

鑽石公主號撤僑行動21日展開，我方派出華航包機CI750赴日本羽田機場，將滯留台人接回。機上共搭載30名成員，包括19位旅客及先前派往日本的醫師、4位空服員、3位護理師及3位機師。除派遣的醫師因個人防護、檢疫手續在當地完成，其餘19人2採陰後，於集中檢疫所隔離14日，今日解除隔離，解除隔離者均已返家進行自主健康管理。

指揮官陳時中昨晚也到醫院慰勉辛苦的醫護人員，以及從鑽石公主號歷劫歸來的國人。

醫福會執行長王必勝表示，鑽石公主號歸來國人三採陰後，已於今天凌晨0時解除隔離，0時30分有10位家人來接回，早上8點2人家人接回，10點有7位搭乘遊覽車到定點自行返家，並在之後做14天的個人健康管理，若日後有出現不適情況須儘早就醫。

王必勝指出，少數隔離者在第5天到第9天會有輕微憂鬱症狀，檢疫所若及早介入會有所幫助，並在第一時間將解除隔離的確切時間告知隔離者，免得期待落空造成不安情緒蔓延及心理壓力，檢疫所這方面要反省改善，更是超前部署的一部分，日後面臨相同情況會密切注意。

(中時 )