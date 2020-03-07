台南市盧姓男子從大陸返台後進行居家檢疫14天，在家待10天後實在太悶，竟然半夜出門散步，當場遭活逮。台南市衛生局將裁罰10萬元，這也是新罰則上路後台南首開罰。衛生局統計至3月6日共開罰15人，依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰者計13人、15萬元罰鍰者計2人。

衛生局指出， 「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（簡稱特別條例）」已於109年2月25日公布施行，台南市政府衛生局依據中央法規標準法第13條規定，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。亦即自109年2月27日凌晨起，若有違反居家隔離或居家檢疫之民眾，將分別從重裁處20萬至100萬或10萬至100萬之罰鍰。

這名盧姓男子2月21日從廈門返台，必須接受14天居家檢疫，卻在3月2日晚上9時許偷跑出去，衛生局人員電訪不著趕緊出動，當晚11時許在盧男住家附近尋獲。

衛生局也苦口婆心敬告市民，特別條例真的罰很大，違反「居家檢疫」擅離住家將依特別條例第15條第2項之規定，處新臺幣10至100萬元罰鍰；違反「居家隔離」擅離住家，將依特別條例第15條第1項之規定，處新臺幣20至100萬元罰鍰，防疫當前絶不寛貸。

(中時 )