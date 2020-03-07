澳洲一名音樂家來台演出後，於境外確診新冠肺炎，因男子入境台灣時已出現咳嗽症狀，研判為先前在境外時染疫。中央流行疫情指揮中心昨公開音樂家來台活動時序，並匡列147名接觸者，今日匡列的接觸者再增至400多人，其中7人需進行採檢，2人陰性，其餘採檢中。

指揮中心執行官周志浩表示，澳洲音樂家來台期間共接觸419人，經過調查，其中412人不需馬上採檢，持續追蹤中。目前有7人需要採檢，其中2人陰性，5人採檢中。自主健康管理者則有272人，其中2人已出境。

(中時 )