澳音樂家染疫採檢擴大 匡列增至400多名接觸者 14:422020/03/07 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心表示，澳音樂家接觸者再匡列增至400多人，其中7人需進行採檢，2人陰性，其餘採檢中。(李柏澔攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲一名音樂家來台演出後，於境外確診新冠肺炎，因男子入境台灣時已出現咳嗽症狀，研判為先前在境外時染疫。中央流行疫情指揮中心昨公開音樂家來台活動時序，並匡列147名接觸者，今日匡列的接觸者再增至400多人，其中7人需進行採檢，2人陰性，其餘採檢中。 指揮中心執行官周志浩表示，澳洲音樂家來台期間共接觸419人，經過調查，其中412人不需馬上採檢，持續追蹤中。目前有7人需要採檢，其中2人陰性，5人採檢中。自主健康管理者則有272人，其中2人已出境。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #採檢 #音樂家 #匡列 #接觸者 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 08:122020/03/06 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 09:542020/03/06 生活 鄭麗君證實：染病音樂家兩度進入觀眾席 10:482020/03/06 政治 澳洲音樂家2入觀眾席 排練照曝光網驚：慘了 11:132020/03/06 生活 《翻爆午間精選》鄭麗君證實：染病音樂家兩度進入觀眾席 11:512020/03/06 生活 中鏢澳洲音樂家來台9天 活動時間序曝光 13:002020/03/06 生活 曾被澳籍音樂家記者採訪 蘇慧倫緊急宣布取消所有通告 13:182020/03/06 娛樂 澳洲音樂家確診 指揮中心匡列147名接觸者 13:452020/03/06 生活 音樂家多單獨吃飯 未搭乘大眾運輸 14:002020/03/06 生活 接觸染疫音樂家 103人居家隔離 04:102020/03/07 生活新聞 生活熱門新聞 曾準確預測SARS 他再度預言新冠疫情5月結束 - 生活 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 台大物理最年輕教授龐寧寧過世 顏擇雅震驚追憶 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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