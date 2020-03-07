金門家扶中心籌建扶幼館，300-C3區彰化育達獅子會跨海捐贈150萬元，做為充實兒童圖書設施之用，希望孩子們在書香中找到翻轉未來的力量。

家扶基金會董事長趙犁民偕執行長何素秋、金門家扶中心主任李桂平等人接受捐贈款，期待金門家扶中心在社會的溫馨關懷下繼續前進，邁向家扶下一個50年的里程碑。

300-C3區彰化育達獅子會常年贊助彰化、南投、雲林家扶中心活動經費，並號召獅友認養國外貧童，走過蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼、柬埔寨、越南等國家。

代表全體獅友捐款150萬元的陳秀美會長表示，希望透過獅友們的拋磚引玉，能夠集結社會大眾的力量，一同守護孩子的成長。

居中牽線促成這樁美事的彰化育達獅子會郭江北，也是金門家扶中心創所主任和金門榮譽縣民，他與金門籍的另一半在台灣打拚，始終心繫金門家扶工作，期待引進更多資源來到金門，給家扶中心和孩子們更多的關懷和協助。

(中時 )