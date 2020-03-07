劉真2月初傳因主動脈瓣膜置換手術，入院台北榮總，手術一半心跳停止，2月7日裝上葉克膜搶救，2周後撤除，改裝心室輔助器等待換心，後又因病況不樂觀緊急開顱，北榮6日也針對外界對於劉真病況的諸多猜測給予否認，並呼籲給劉真家人空間。美女主播邱沁宜主持東風衛視《單身行不行》，該節目曾在2019年底邀請劉真分享與老公辛龍的相處，邱沁宜7日感性表示：「今夜特別思念你。」

邱沁宜17歲就知道劉真的校花美名，就讀大學時還在一次巧遇，被劉真的風采吸引而不小心跟蹤她一段路，「沒料到真的跟她面對面說上話，竟然是在去年12月的節目當中。」她回憶當天是劉真首次上她的節目，但其實對她來說，卻好像見到認識好久的老朋友，劉真就像她學生時代的傳奇風景，所以她當天特別興奮，也告訴劉真自己那些年聽到的女神故事，對方顯得驚訝又開心。

「才3個月，怎麼又發生這麼多事？今夜特別想起我心中的校園女神～劉真，你是個幸運的女孩，一路走來也很努力，得到很多的關注和掌聲，我相信你是註定寫下傳奇的人，從青春到現在。」她祈禱劉真能好轉，「你現在一定加倍努力中，你不孤單，很多人在為你禱告集氣加油！這個災難一定也會有個傳奇的轉折，等你再一次美麗微笑跟我們分享喔！to be continued！」

(中時 )