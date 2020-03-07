中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，外交部接獲帛琉官方通知，該國發現一名駐帛琉之美國籍醫護人員疑似感染新冠肺炎，目前已將其安置於隔離病房。我國第一時間接獲通報後，即由新光醫院感染科醫師透過視訊技術指導協助採檢，及安排聯繫檢體運送事宜。

而該名疑似案例的檢體已於昨（6）日晚間抵台，並由專人送至疾管署實驗室檢驗，後續檢驗結果將通知帛琉及美國。

參與疫情指揮中心記者會的新光吳火獅紀念醫院院長侯勝茂表示，帛琉的案例證明了「Taiwan can help.」因台灣高醫療品質，可有效幫助國際，他也說：「WHO（國際衛生組織）未接納台灣，其實是一個錯誤的決定。」

指揮中心指出，帛琉是很多國人會前往旅遊的國家，從過去各項傳染病疫情，到現在的新冠肺炎疫情，都顯示防疫不分國界的重要性。我國自經歷SARS疫情後，即累積豐富的防疫經驗及建立完善的醫療體系，對於協助友邦國家推動防疫工作，責無旁貸，不僅守護該國民眾，也確保我國民眾健康。

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