倪子鈞（小馬）去年底發行出道以來首張個人同名專輯《倪子鈞》，農曆年前完成個人售票演唱會後，主打歌〈再來一次〉也順利上架KTV，近期礙於新冠肺炎影響下，原獲廠商邀請贊助、今年四月起在全台舉辦5場「倪子鈞 與我同行」巡迴演唱會全數延期、4場商演喊卡，損失將近百萬元，本要大展歌唱之路的小馬相當無奈，但愛唱歌的他轉念、在家開直播唱KTV，辦起小型演唱會唱給歌迷聽。

自2月29日開始，小馬於社群平台開辦首場「倪子鈞直播KTV」小型線上演唱會，靠著1支藍芽麥克風、2個藍芽喇叭就開唱，除了唱自己專輯的歌、也和歌迷抬槓聊天，短短1小時在線人數近千人，小試身手的他唱上癮，決定在3月8日婦女節舉辦第2場，還加碼要送歌迷神秘小禮物。

小馬將於3月8日舉行直播KTV。（馬米娛樂提供）

小馬表示：「山不轉路轉！疫情影響活動被延後不難過，不能唱歌才難過！」用網路直播方式和歌迷交流音樂互動，又能在家防疫，滿足想唱歌的癮，「一舉數得，何樂而不為！」，至於一連兩週末都舉辦小型線上演唱會，接下來是否便常態性質？小馬笑說：「的確有這個念頭，不過我想說就先試試，如果大家喜歡，就繼續用這種形式唱歌，感覺也不錯」。

除了開線上演唱會，小馬近期多了許多時間陪家人，和老婆、女兒在家運動增強免疫，自5年前開始畫畫的小馬，也抓緊時間作畫，平時也會將作品放上臉書、IG分享，雖他謙虛說是隨手塗鴉，但細膩筆觸展現豐沛創作力，至今累積10多幅畫作，其中一幅「LOVE」先前在「舊鞋舊命協會」義賣會上以8萬元台幣賣出，作為愛心捐款捐出；此外因著許多粉絲大力分享，小馬也接獲畫廊邀請，明年將帶作品前往美國參展，小馬開心地說：「這是在家防疫的第二個收穫」。

小馬與老婆女兒拿義賣畫作。（馬米娛樂提供）

近期防疫期間，小馬和家人在家運動增加抵抗力。（馬米娛樂提供）

小馬時常將畫作po上臉書、IG分享。（馬米娛樂提供）

小馬透過畫作展現豐沛創作力。（馬米娛樂提供）

小馬接獲畫廊邀請，明年將帶作品前往美國參展。（馬米娛樂提供）

(中時 )