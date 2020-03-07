徐姓通緝犯與王姓男子在台南市永康大樓租屋，並在裡頭分裝毒品咖啡包，儼然是個毒品分裝廠。高雄市刑警大隊日前獲報循線追查至台南市，見時機成熟迅即動員攻堅，破門查獲百餘包成品及原料、分裝工具，初步驗出毒品咖啡包成分含有俗稱「喪屍藥」的二級毒品甲基卡西酮，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，徐姓男子去年11月以女友名義，在台南市永康區承租社區大樓房子，購買來路不明的毒品粉末及「粉紅小惡魔」等包裝袋，涉嫌分裝成毒品咖啡包。高雄市警刑大偵八隊日前接獲密報，查出徐的落腳處，3月4日動員查緝，破門查獲徐姓男子與朋友王姓男子（22歲），涉嫌在租屋分裝毒品咖啡包，在房間、客廳，查獲分裝工具、原料和成品百餘包。

高雄市刑警大隊動員攻堅當場逮人。（圖／翻攝畫面）

經檢驗毒品咖啡包成分，包含俗稱「喪屍藥」的甲基卡西酮的二級毒品，警方指出，濫用這成分，會產生強烈的興奮感、性慾增強等情況，目前正追查流入市面情況。

24歲的徐男曾涉及妨害自由案，判刑10月，但未到案執行，去年12月經士林地檢署發布通緝，這回自稱分裝毒品咖啡包，是供自己食用，不知道買來的粉末內有哪些成分，經警方移送台南地檢署後，因前案通緝，直接發監執行；王姓男子則否認涉案獲請回。

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(中時電子報)