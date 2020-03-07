外交部歐洲司長姜森今（7）日表示，國人至德國、西班牙、法國旅遊要注意，為了因應新冠肺炎的疫情嚴重，下午就會把上述三國的旅遊警言提升至黃色（二級），民眾前往當地應加強防護。指揮中心目前是把大陸港澳、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、法國、德國、西班牙列第二級警示；泰國列第一級注意。

姜森強調，最近收到來自其他國家，包括法國等國的肯定，都對台灣目前的防疫工作相當讚許，均以科學為依據，透明度也很理想。這對於台灣能否順利參與WHO的活動會有幫助，外交部也會繼續努力，如有好消息會向國人報告。

姜森也說明目前德法西三國的旅遊狀況，即法國境內一級行政區均出現病例，已預期病毒將在近期廣泛傳播，該國已禁止在瓦茲省所有群聚性活動，以及全國任何5,000人以上的密閉空間集會。德國病例雖集中於西部北萊茵西發利亞邦，佔51%，但全國94%一級行政區均出現病例。該國已宣布處於疫情流行開端，許多大型活動已宣布延期。

西班牙截至3月6日累計374例，5例死亡，病例集中於馬德里自治區，全國94%一級行政區均出現病例，該國已宣布多項大型體育賽事取消觀賽。

(中時 )