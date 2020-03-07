院內感染疫調 45例與42例曾同天同單位做檢查 14:542020/03/07 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前爆發首起院內群聚感染，1名婦女確診後，護理人員、清潔人員、同病房不同病室的病人等7人也接續確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，同病房不同病室的病人，50多歲婦女（案45）曾另一名陪病家屬（案42）同一天前往同一單位做檢查，但一個上午一個下午，應無特別關聯，而案42則與指標個案案34的護理人員有交錯。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #檢查 #婦女 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 破5千！韓新增374確診 5186人染疫 09:162020/03/03 國際 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 一張圖看懂！新冠肺炎 國內確診關係表曝光 15:062020/03/03 政治 院內群聚7人確診 冰山一角！專家質疑 醫護恐是院內感染源 04:102020/03/04 生活新聞 韓再增293確診！累計5621人染疫 近7成為集體感染 08:552020/03/04 國際 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 張淑芬：婦女的細心 社會公益發光的力量 16:032020/03/06 財經 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 生活熱門新聞 曾準確預測SARS 他再度預言新冠疫情5月結束 - 生活 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 台大物理最年輕教授龐寧寧過世 顏擇雅震驚追憶 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。