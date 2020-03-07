國內日前爆發首起院內群聚感染，1名婦女確診後，護理人員、清潔人員、同病房不同病室的病人等7人也接續確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，同病房不同病室的病人，50多歲婦女（案45）曾另一名陪病家屬（案42）同一天前往同一單位做檢查，但一個上午一個下午，應無特別關聯，而案42則與指標個案案34的護理人員有交錯。

(中時 )