縣議員李明哲建請中央政府重視農民心血，將農業損失納入新冠肺炎疫情的紓困計畫。（周麗蘭攝）

農民噴藥讓白菜快速枯萎以便耕鋤，但有些韌性強又長出新葉。（周麗蘭攝）

新冠肺炎造成農民無「望」之災，菜價直直落，寧可耕鋤減少工錢損失，二崙鄉農會祕書吳曜宇呼籲政府要讓消費者知道農民的辛苦，鼓勵國人都吃蔬菜；西螺農會總幹事廖錦富則建議中央補助耕鋤，直接減少蔬菜供應量，有效拉抬菜價。

吳曜宇表示，一月以來菜價就不好，農曆春節休市後，菜價更直直落，其實蔬菜產量並沒有增加，價跌的原因是肺炎疫情衝擊，需求量減弱，蔬菜銷售不順，價格太低，採收也要花工錢，農民沒有意願採收，乾脆耕鋤以免更痛苦。

吳曜宇說，農民要他代為反應，菜價貴時，政府急著要平穩物價，現在菜價差，政府不應悶不吭聲， 好歹也幫忙宣傳「現在的菜是漂亮、最好吃的時刻」，也要讓社會大眾了解，農民非常辛苦，多多吃菜救救農民。

西螺農會總幹事廖錦富說，最近消費量銳減，導致蔬菜賣不出，政府應比照大宗蔬菜價跌辦理耕鋤作業，減少供應量，把價格拉起來，對農民是最快的幫助。

縣議員李明哲表示，新冠肺炎疫情持續延燒，許多餐館、飯店、旅遊景點都是門可羅雀，乏人問津，導致近月來蔬菜量嚴重滯銷，農民血本無歸、苦不堪言，為了減少農損，紛紛將辛苦栽種的蔬菜耕鋤，建請中央政府重視農民心血，將農業損失納入新冠肺炎疫情的紓困計畫。

(中時 )