國內新冠病毒疫情爆出澳籍音樂家來台演出後確診情事，中央流行疫情指揮中心也發布最新公眾集會指引，台中市生局召集市內65家地區醫院以上醫院、200人辦理分艙分流教育訓練；特別配合這項指引，將活動安排在可容納500人的市府集會堂辦理訓練。醫院代表可間隔入座保持1公尺距離，現場也進行體溫檢測，並要求參加者全程配戴口罩及落實手部衛生。

隨著新冠肺炎疫情發展，在國內爆發首宗醫護院內感染後，台中市衛生局6日召集65家醫院近200人舉辦分艙分流教育訓練，衛生局長曾梓展表示，市府除提前請醫院落實分艙分流，也請所有醫院都要實際操演，演練發生確診病例後的「擴大採檢」、「關閉單位」、「環境清消」、「健康監測／居家隔離」情境，就是要讓中市大小醫院都能在社區疫情爆發前完成整備，疫情來時保全醫院運作。

衛生局表示，教育訓練由傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬及疾管署防疫醫師王功錦，講解醫院分艙分流規劃及確診個案處置，並邀請台中榮總主任施智源分享醫學中心實務經驗，此外，教育訓練會場也遵循指揮中心指引，各醫院代表入座須間隔1公尺，並全程配戴口罩，以酒精消毒雙手。

(中時 )