佳尼特集團旗下紡織、好客餐飲、佳利昌美學總經理莊住維。(佳尼特教育基金會提供／曹明正高雄傳真)

佳尼特集團旗下紡織、好客餐飲、佳利昌美學總經理莊住維在經營龐大的集團企業同時，仍以「素直之心」督促自己，投身公益不遺餘力，在3月8日國際婦女節即將到來時，為「柔性力量」 、「女力時代」下了最好的註解。

莊住維出生彰化莊稼農家，從祖母和母親身上承襲到草地人的純樸厚道、勤懇謙卑及吃苦耐勞 ，即便事業版圖不斷擴大，仍從鄉下將長輩接來同住，工作之餘，亦親力親為、事親至孝。

日本經營之神松下幸之助講「素直之心」，不被任何外力束縛、不為私心所困的心；就是一顆能直達事物本質、順應發展的心。莊住維認同並相信「看見別人的成功是我的成就」。

莊住維追隨父祖兩代布市批發，第三代以紡織貿易起步，創立佳尼特集團，走闖全球40個國家，更透過佳尼特教育基金會投身公益，培育偏鄉孩童投身傳統藝術文化，在去年基金會創立的第3年更榮獲文化部的肯定頒發文馨獎，除了經營事業、提攜後進也回饋社會，堪稱「新時代女性」。

(中時 )