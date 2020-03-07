新冠肺炎疫情延燒，台北市各社區大學如期開課，讓社大學員健康暴露在風險中，市議員汪志冰憂心，社大使用中學、職校教室做為教學場地，校舍在交替使用情況下，恐成防疫漏洞。北市教育局主祕陳素慧對此回應，白天校舍會消毒一次，晚上社大上完課也會再消毒。

中央與地方疫情指揮中心因應新冠肺炎提升至一級開設，各級學校有包括延期開課等應變措施，新北市、台中、彰化也相繼宣布社大延期開課，汪志冰接獲陳情，北市各社大在4日如期開課，讓學員健康暴露在風險中。

汪志冰指出，北市社大學員總共約8.5萬人，學員人數眾多，其中50歲以上學員占65.5％，超過總學員半數，而高齡者普遍抵抗力又較弱。

她說，社大晚上使用中學、職校教室上課，校舍交替使用加上長者群聚室內，恐使社大成為防疫漏洞。

汪志冰質疑，市府宣布樂齡學習中心、樂齡學堂及成人基本教育研習班統一暫緩開課到3月底，同樣涉及長者終身學習課程應該要跟進。

對此，陳素慧回應，經12行政區社大討論後，認為民眾有學習需求未延後開課，防疫比照一般學校量體溫、通報，座位安排拉間距，教室也會開窗保持通風。

陳素慧說，雖然與白天上課的學生是同一場域，但學校白天會消毒，社大下課後也會再次消毒，若有民眾擔心疫情不願上課可全額退費。

(中時 )