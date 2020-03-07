暖江國小大象溜滑梯成守護神，校友贈助學金只盼與其合影。（吳康瑋攝）

暖江國小大象溜滑梯成守護神，校友贈助學金只盼與其合影。（吳康瑋攝）

近日網上瘋傳一張基隆市暖江國小大象溜滑梯的照片，更有網友留言表示自己的爸媽也都溜過，也有人稱它是「低年級的守護神」，而暖江國小校長曾恕華指出，是有一名校友委請弟弟捐贈學校3萬元，弟弟不求表揚，僅提出想和43年歷史的大象溜滑梯合影留念，沒想到學校將溜滑梯照片放上網引起共鳴。

民國60年就讀暖江國小的校友李姓女子2月26日上午9點多，委託弟弟將新台幣3萬元放在信封袋內寫著「助學金」送到學校，並向曾恕華提起，自己以前讀書時受到學校栽培，現在年紀大了，孩子也長大，希望能盡點棉薄之力，幫助弱勢的學弟妹學習。

曾恕華指出，李姓姊弟對收據及公開感謝都婉拒，僅表達想與大象溜滑梯進行合影留念，而他原本打算將照片加工後，放上臉書表達謝意，但李姓姊弟隔天來電表示，希望照片也不要上傳臉書，他則向李姓姊弟說明，很多人覺得為善不欲人知是美德，不過他想讓孩子知道「受到何人幫助」，並期盼孩子能懂得惜福。李女明白他的意思後，便提議拍人不如拍大象溜滑梯，更能勾起校友回憶，沒想到大象溜滑梯的照片在3日上傳到網路後，真的引起大批網友共鳴。

曾恕華說，大象溜滑梯現今位在資源班教室旁，但過去是一年級教室，有校友稱它為「低年級的守護神」，更有校友說，大象溜滑梯下的小洞是孩童時期的秘密基地，更有人想應徵當大象溜滑梯的志工。他表示，自己16年年來到暖江服務時，因為大象溜滑梯階梯等處破損嚴重，但由於全台剩沒幾座，他一心想將它保留下來，更籌措8萬多元來整修，並期盼能將原貌保留下來，繼續守護全校184名學童。

暖江國小大象溜滑梯成守護神，校友贈助學金只盼與其合影。（吳康瑋攝）

暖江國小大象溜滑梯成守護神，校友贈助學金只盼與其合影。（吳康瑋攝）

(中時 )