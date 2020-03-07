國民黨主席暨中常委投票 苗栗順利進行 15:132020/03/07 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席暨中常委7日進行投票，苗栗縣共有1萬多位黨員具有投票資格。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨苗栗縣黨部7日進行黨主席暨中常委選舉投票，苗栗縣共設有17個投開票所。（何冠嫻攝） 國民黨主席暨中常委7日進行投票，苗栗縣共有1萬多位黨員具投票資格，開設17個投開票所，順利進行，苗栗縣黨部預估投票率約4成。 7日苗栗縣開設17個投開票所，各鄉鎮設置一所，其中泰安與大湖合併。國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，苗栗縣內符合投票資格的黨員約有超過1.04萬人，預估投票率4成。 因應肺炎疫情，7日投開票所配有酒精消毒，工作人員也都戴上口罩，投票皆順利進行。 (中時 ) #國民黨主席 #中常委 #投票 #苗栗 #郝龍斌 #江啟臣 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 國民黨主席補選首傳黑函 江啟臣抗議 黨中央追查 20:442020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 江啟臣不滿抹黑文宣 質疑是中共同路人思維 09:462020/03/04 政治 國民黨主席補選 江啟臣、郝龍斌最新民調是這樣 15:042020/03/04 政治 江啟臣準備好了！百年老店Redesign 提出5大訴求 15:522020/03/04 政治 國民黨主席補選 09:482020/03/07 政治 黨主席補選／盧秀燕陪同 江啟臣：須扛改革重擔 10:292020/03/07 政治 獨家》國民黨主席海外投票截止 25％投票率創新低 12:402020/03/07 政治 黨主席補選中常委選舉 彰化4人角逐中常委比例高 13:272020/03/07 政治 政治熱門新聞 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 綠執政20年沒變好！高雄人忍不住潰堤了：罷韓無理 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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