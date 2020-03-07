國民黨苗栗縣黨部7日進行黨主席暨中常委選舉投票，苗栗縣共設有17個投開票所。（何冠嫻攝）

國民黨主席暨中常委7日進行投票，苗栗縣共有1萬多位黨員具投票資格，開設17個投開票所，順利進行，苗栗縣黨部預估投票率約4成。

7日苗栗縣開設17個投開票所，各鄉鎮設置一所，其中泰安與大湖合併。國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，苗栗縣內符合投票資格的黨員約有超過1.04萬人，預估投票率4成。

因應肺炎疫情，7日投開票所配有酒精消毒，工作人員也都戴上口罩，投票皆順利進行。

(中時 )