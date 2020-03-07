受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾都避免出入公開場所，假日紛紛到戶外踏青，新竹縣除了山區有櫻花美景外，在新埔巨埔農場的黃花風鈴木和竹北市縣政府前竹11公園的粉色風鈴木，也已繽紛盛開，縣長楊文科歡迎各地民眾來打卡。
楊文科表示，新竹縣有豐富的自然生態景觀，每個時節都有不同特色的花景，歡迎各民眾在周末假期來新竹縣走走，也提醒大家外出時做好自我健康管理，身體不適請多在家中休息，若須外出請配戴口罩，保護自己也保護他人。
目前進入黃花風鈴木的花期，在縣府前竹11公園的風鈴木，是開類似櫻花的粉紅色花朵，也吸引眾不少觀賞拍照合影。
縣府推薦民眾踏青賞花黃花風鈴木，可到新埔鎮巨埔里的巨埔農場，一株株風鈴木的黃花盛開，在綠意盎然中格外明顯，走過時有如黃色隧道。
新埔鎮種植高接梨的南平里，可看到無數的透明「小傘」，農民綁這種小傘保護高接梨樹上的枝枒，避免被雨水侵害，讓豐水梨能順利人工授粉及結果，一把把可愛小傘增添田園趣味，也讓民眾了解農民栽種的辛勞。
(中時 )
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