新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球肆虐，日本廣島7日宣布，當地出現首例確診個案，病患為一名30多歲男性，不過令人驚訝的是，男子從2月中就開始出現咳嗽症狀，他也立刻就醫，共跑了4家醫院、就診8次，直到6日才確診感染新冠肺炎，不過在這將近1個月的時間裡，該名男病患已經接觸了不少人。

根據日本《NHK》報導，廣島出現首起確診病例，男子從2月15日開始咳嗽，一直持續到本月4日，半個多月時間裡，他曾就診7次，但症狀都沒有好轉，還陸續出現發燒症狀；直到本月5日前往第4家醫療診所檢查，這也是男子第8次就診，6日的檢測結果顯示陽性。

據了解，男子在發病前14天都沒有中國旅遊史，出現症狀後也都有戴著口罩，現已住院接受治療，所幸症狀不算太嚴重。目前當局也正密切注意男子家人的健康狀況，並急尋感染路徑，以及可能的密集接觸者。消息曝光後，民眾也相當憂心，確診男子的空窗期將近1個月，病毒在此期間恐怕早已擴散。

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(中時電子報)