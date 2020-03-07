湖口鄉長林志華（中）希望將軍方撥用的26公頃土地打造成「戰車軍事文創園區」，國發會主委陳美伶（右）認有法律疑慮部分，會再仔細研議。（羅浚濱攝）

國家發展委員會主委陳美伶2月訪視峨眉鄉後，5日到湖口老街聽取當地店家和創業創新團隊的意見，湖口鄉長林志華則提出軍方已撥用26公頃用地推動「戰車軍事文創園區」的構想，陳美伶認湖口缺乏整體發展地方創生的計畫，將會派輔導團指導地方創生。

湖口老街的創業店家先與陳美伶座談，業者木酢達人和豆之味簡報推動地方創生面臨的問題和願景，縣府產發處說明目前「2020年新竹良品」計畫開發食農教育、特色料理及DIY體驗等，青年地方創生成功的案例。

陳美伶表示，湖口鄉目前沒提出整體地方創生計畫，但不少在地年輕人開始做地方創生工作，可能需要整合力量，她從座談中了解推動方向及不足之處，將調派中央地方創生輔導團給予幫助。

「地方創生不等於觀光！」陳美伶指不少人對地方創生有種誤解，以為是發展觀光，推動地方創生的關鍵要於，在地要有充沛人力、環境和故事才能吸引人，現在流行體驗旅遊，就是要看台灣的在地生活有何不同。

陳美伶並到湖口老街的後山茶園，這處26公頃土地是鄉公所向軍方爭取撥用，鄉長林志華說，今年編列300萬經費，盼將此處打造成「戰車軍事文創園區」，會保留原有茶園和軍事遺蹟，串連老街和地方文創產品。

陳美伶說，簡報提到小小孩體驗當兵等都是推動「戰車軍事文創園區」很好的創意，因軍方土地才剛撥用，有法律疑慮部分，會再仔細研議。

(中時 )