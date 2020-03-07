陳姓男子與錢櫃KTV林森店的張姓經理熟識，因KTV店內發生消費糾紛員警前往處理，盤查身分時，本來沒有任何關係只是一旁「看戲」的陳男竟然向員警爆粗口，台北地檢署偵查，陳男否認是罵警察，不過檢方根據警方錄影設備確認陳男罵的就是員警，依妨害公務罪起訴陳男。

陳姓男子是在去年12月初到錢櫃KTV林森店找擔任經理的張姓友人，卻目睹店內發生民眾拒絕付帳的消費糾紛，張姓經理報警處理。不料，台北市中山分局中山二派出所的陳姓、林姓員警到場後，張姓經理對陳姓員警表示「麻煩你了，因為你沒路用」，陳姓員警認為張某有侮辱公務員之嫌，當場要求盤查身分。

不料，本來只是「看戲」的陳男突然表示「我們今天是受害者耶」，引發員警回應「希望你們態度好一點」，沒想到陳男接著又說「我今有什麼屁話，好不好」，且不聽張姓經理的勸阻，接著爆粗口辱罵員警。

北檢偵查時，陳男否認侮辱員警，並辯稱當時臉頰左撇沒有「正視」員警，所以不是罵警察。檢方調閱員警天佩戴的密錄器，內容中陳男的粗口與先前的話語「無縫接軌」，從客觀第三人的角度明顯可以認知陳男是在罵警察，因此依妨害公務罪起訴陳男。

(中時 )