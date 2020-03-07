男子持毒心虛逃竄，楊梅警循線查緝。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名戴姓男子6日晚間在楊梅區楊新路四段附近，不斷加速、危險超車，警方查閱車牌及行徑路線後，在新屋區中找到他，經盤查後發現他持有海洛因、安非他命、吸食器及現金，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

楊梅警分局上湖所長林育成、警員陳柏蒼巡經楊梅區楊新路四段，發現戴姓男子危險連續超車，行跡顯有可疑，追查其行徑路線後，並於新屋區中華路附近攔查，經查戴嫌雖無毒品前科等資料，惟警見戴嫌神色慌張，說話含糊以對，身體散發異味，遂詢問戴嫌有無攜帶違禁物品。

戴男主動將皮夾之內袋取出一級毒品海洛因3小包(含袋毛重0.97公克)，員警再詢問戴嫌車內有無違禁物品，戴嫌坦承駕駛座底下黑色零錢包內有二級毒品安非他命20小包(含袋毛重共43.06公克)、安非他命吸食器1組、削尖吸管1支、分裝夾鏈袋6只、及新台幣6萬5400元整，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )