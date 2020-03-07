台語金曲歌后李婭莎（Sasha）推出最新台語專輯《毒糖仔》，請到金曲歌王得主蕭煌奇擔任製作人，近期受新冠肺炎影響，李婭莎回上海過年後，意外無法回台打歌，面對宣傳期中斷，她無奈表示：「非常時期，要全力配合防疫政策！希望疫情速速過去，大家平安第一！」

〈浪費情歌〉由李婭莎親自譜曲、歐育齊填詞，金曲製作人小冷操刀編曲、擁有4國血統的混血音樂人莊來恩合聲，帶點R&B的韓式曲風和台語饒舌，異國風情加上青春洋溢的唱腔，將現代女性追求愛情與勇於拒絕的俏皮完美詮釋，跳脫出台語歌的框架，是台語樂壇不可多得的創新風格。

李婭莎新歌〈浪費情歌〉已上架Youtube。（滾石唱片提供）

李婭莎新歌〈浪費情歌〉和Lovely Road合唱。（滾石唱片提供）

睽違3年再度發片的李婭莎，受到疫情影響無法入境，專輯宣傳也因此中斷，她正向轉念，陪伴家中二老和狗狗外，也開直播和粉絲朋友交流，除了趁出太陽時出門曬太陽防疫，還不忘吃橘子和草莓，呼籲大家一起補充維生素來增加抵抗力，出門時口罩、酒精不離身，也到大賣場幫家裡添購日用品，十分孝順。

日前李婭莎開直播秀出好廚藝，教大家怎麼煮色香味俱全的咖喱飯，網友紛紛狂讚，「看得到吃不到，想吃妳做的菜！」、「手勁太溫柔了啊！」、「上海姑娘說台語好可愛。」、「莎莎手作的咖哩牛肉飯最高！」、「外面的都沒妳好吃」、「莎莎的皮膚好美好白喔，吹彈可破！」李婭莎用台語跟大家直播互動，廚藝和台語皆深獲好評，她也開心笑說：「叫我中華小廚娘！」

經紀人強里歐則表示：「我們不急，好音樂不寂寞，會自然發酵、越陳越香，希望大家打擊肺炎疫情之餘，也可以聽李婭莎新專輯」。〈浪費情歌〉已在滾石唱片YouTube專屬頻道播出。

李婭莎近日人在上海無法來台宣傳新專輯，不忘透過直播和粉絲互動。（滾石唱片提供）

(中時 )