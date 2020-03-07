國民黨主席與中常委選舉7日展開，新北市長侯友宜下午結束市政行程後，下午三時許低調前往國民黨新北市黨部完成投票，面對記者詢問低調不願受訪。

稍早侯友宜在市政行程時指出，防疫與市政是他現在最重要的工作，被問對新任黨主席有何期許，侯友宜說，每個人把角色扮演好，市長最好市政，黨主席也有他的角色，「好好做事吧！」一切為中華民國、為台灣加油。

(中時 )