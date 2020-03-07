（16:00更新，補充賽後說法）108學年HBL高中籃球聯賽男子組第一場4強賽，上演去年冠、亞軍提前對決戲碼，衛冕軍能仁家商以78比77險勝南山高中，距離2連霸只有一步之遙。

能仁家商三名球員繳出「雙十」數據，高三隊長游艾喆25分、11籃板，同為高三的隊友王凱裕16分、10籃板，高一「禁區坦克」史魯齊貢獻18分、13籃板，史魯齊更在比賽倒數10秒籃下放進重要兩分，賽後教練李正豪表示，這場比賽下半場設定讓史魯齊多持球，因此他的上場時間比之前多很多，體能下降也快，這一點還要再討論。

賽後史魯齊表示，自己後來因為體力下滑有點懶懶的，很感謝隊友支持，至於明天冠軍賽，「當然會有力氣全力拚！」

南山最後29秒僅落後兩分，不過並未透過犯規戰術凍結時間，爭取更多進攻機會，繼稍早女籃隊落敗後，南山男籃隊也未能晉級冠軍賽，教頭許時清回應：「第4節最後主要是先盡量抄球看看，逼對手發生失誤，可惜最後防守收尾沒做好，整場比賽球隊籃板也沒做好，而且能仁史魯齊真的太大隻了！」

(中時 )