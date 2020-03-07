旺旺集團「水神」微酸性電解次氯酸水在離島澎湖造成大轟動，攜手澎湖科技大學擴大發揮愛心分贈偏鄉學校及弱勢團體，7日望安鄉及七美鄉學校率先領取好歡喜。

全民總動員對抗新冠肺炎，旺旺集團展現社會公義拋磚引玉捐贈全國各縣市政府上百台微酸性電解次氯酸水「水神抗菌液」生成機，同時也關懷離島另捐贈4部生成機力挺澎湖科技大學。

水神抗菌液生成機跨海澎湖就定位，澎科大每周一至周六上午9時至11時在校門口免費提供微酸性電解次氯酸水「水神抗菌液」，迄今短短1個月已嘉惠超過5000名澎湖鄉親。

澎科大主動出擊擴大服務範圍，再次攜手旺旺集團合作再創「水神抗菌液」功效，決定於10日（下周二）起分贈全澎湖所有國中、小學、幼兒園及弱勢團體等，將愛心灑滿每個角落。

好消息迅速傳開，7日二級偏鄉離島七美國中、七美國小、雙湖國小、望安國中、望安國小、花嶼國小獲悉立刻主動聯繫澎科大，等不及船運下島先趕來領取，師生們鼓掌叫好，這是最正港的社會企業責任。

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(中時 )