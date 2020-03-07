王品雯女士因一場意外造成身體上的障礙，但仍持續復健不放棄，她常到社區分享生命故事，障礙與性別成為她滋養其他人的養分。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府社會局為響應8日婦女節，運用中市公益彩券盈餘分配基金，補助社團法人台中市啓明重建福利協會，辦理「在咖啡香中擁抱身心障礙婦女講座」，暢談女性身心障礙者生活的坎坷與甜蜜。社會局長彭懷真說，希望她們的故事可帶給更多女性身心障礙者勇氣，找到生命中愛的滋味。

座談會邀請到台灣障礙女性平權連線理事長周倩如、西屯區長陳寶雲、韌力婦女林瑩然及王品雯來分享生命故事。彭懷真表示，社會各個角落有不少弱勢女性，憑藉著自身韌力及各種資源協助，突破生命的難關與困境，無論是遭遇傷痛還是身處障礙，7日分享者展現強大的生命力，最能鼓勵人心。

周倩如描述從女性障礙者在教育、就業、日常生活、婚姻、養育中的需求出發，及看見自己的困境與優勢；陳寶雲區長以女性區長的身分，出席向與會韌力女性代表致敬，並分享自己公務生活的韌力故事。

衛生福利部草屯療養院職能復建中心護理師林瑩然說，自己身為視覺障礙者，成為一個母親並獨自扶養孩子，克服病痛的經歷；她最近發表了「代謝症候群之疾病率前瞻描述性研究」，仍持續進修就讀彰師大復健諮商所，鼓勵其他障礙者勇敢克服逆境，展現自我。

王品雯女士表示，她因一場意外造成身體上的障礙，但仍持續復健不放棄，在親友與社區資源中心社工的陪伴下，現在的她常到社區分享生命故事，障礙與性別成為她滋養其他人的養分。

社會局表示，今年婦女節辦理「妳好棒！2020台中市韌力女系列活動」，表揚38位韌力女性，包含新住民、特殊境遇、身心障礙婦女等代表，這些代表是由各社福團體參與推薦；透過公部門資源的挹注協助及民間社福團體的力量，陪伴許多弱勢婦女走過人生中難過的關卡。

(中時 )