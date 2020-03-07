基隆高中響應陸專「勇士回母校」，邀畢業生返校談夢想。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆高中響應陸專「勇士回母校」，邀畢業生返校談夢想。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆高中響應陸專「勇士回母校」，邀畢業生返校談夢想。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆高中響應陸專「勇士回母校」，邀畢業生返校談夢想。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

國立基隆高中於7日接獲不少畢業校友身著軍服，服裝筆挺得出現，原來是配合軍校招生報名，由陸軍專科學校主辦「勇士回學校」的活動，讓許多基隆高中畢業的校友返回母校進行分享，並鼓勵學弟妹們從軍報國，畢業生們身穿筆挺軍服回校，更找尋當時的老師分享自己成長的喜悅。

基隆高中指出，許多透過教官的輔導與協助考進軍的學生，經過入伍訓磨練，成為守規矩、重紀律的軍校生，並在教官的協助下，讓陸專的學生結合學校全民國防教育課程與在校生座談，並說明陸專教育目標、教育軟硬設施和軍校生活，回答相關的疑問，讓在基中學子們了解軍校的實況。

畢業生洪宇霆指出，自己認為「景物依舊，人事已非」這句話果然沒說錯，這次回母校經驗分享，並看見親切的師長、熟悉的校園角落、活潑充滿幹勁的的學弟妹，真的很感動，他表示，記憶牽引著在這裡的生活，能讓老師及教官看見自己的成長和改變、真的很有意義。

基隆高中表示，「全人教育、適性發展」是學校的教育目標，希望透過這次的分享會，讓學生可以獲得更多資訊，當作未來選填學校的參考，並且希望學生可以「擇其所愛、愛其所擇」。

(中時 )