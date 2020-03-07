黨籍案，傅崐萁受訪說「隨緣」。眼前要緊盯國道六號等重大交通工程。（資料照片／王志偉攝）

暫時將恢復黨籍案擱置一旁，立委傅崐萁花蓮服務處明天(8日)開張，定位為「愛心服務站」，傅崐萁將延續擔任縣長時將薪資捐出社會救助的做法，持續關懷、照顧花蓮弱勢族群，擴大為花蓮縣民服務。

針對回復黨籍，傅崐萁今受訪表示：「一切隨緣，我已經對我個人理念、信仰表達非常清楚，後續順其發展」，傅崐萁表示，服務處成立擴大為民服務層面，有關地方關切，國道六號延伸案、蘇花安（蘇花改後續）等重大建設案，都持續在立院質詢強力監督，後續將緊盯行政部門進度，「這是我必要向鄉親報告的」！

傅崐萁說：「感謝鄉親的支持，讓我再度進入立法院為花蓮打拼，原應邀請好朋友們見證服務處成立，但考量冠狀肺炎疫情、顧及鄉親的健康，將服務處成立活動費用，全數轉捐花蓮縣社會救助金專戶，辭謝蘭花、盆景、贈品等，也請鄉親將支持的力量，轉化成為給予弱勢朋友實質的幫助。郵政劃撥帳戶：花蓮縣社會救助金專戶，帳戶號碼：06533981。」現已有城隍廟捐白米、縣、市農會捐助10萬元社會救助金。

傅崐萁回復黨籍案紛擾不已，花蓮坊間民意指向，他和太太徐榛蔚縣長，十多年來都為藍營守住了後山。縣長任內多次都被媒體評鑑為5顆星。現在太太接棒縣長職位，傅又選上立委，說明東台灣的主流民意對他的肯定。

(中時 )