新冠肺炎疫情全球擴散，注重慎終追遠的台灣，清明節是下一波預防全台群聚感染重點，台南市民政局7日決定祭出封塔政策，清明連假4天，全市33座公家靈骨塔將管制進出，民眾只能在塔外擺供桌祭拜，希望藉此分流人潮，提前或延後祭祖行程。

慎終追遠是東方人傳統習慣，台南市每年清明節都有大批海外台商返鄉祭祖，今年適逢新冠肺炎疫情全球發酵，台南市民政局考量風險，認為4月2日至5日的4天清明連假，數十萬人潮若湧入封閉的靈骨塔祭祀，恐成新冠肺炎疫情感染溫床。

台南市共有公部門33座靈骨塔，6座私人殯葬業者靈骨塔，另有宗教寺廟零星興建的附屬塔位。台南市民政局宣布在清明連假全面管制公有靈骨塔進出（只允許火化進塔），另外發文請民間與寺廟業者比照辦理，祭祖民眾只能在塔外搭帳棚擺供桌祭拜。一般墓地屬開放空間，不受管制。

台南市民政局解釋，清明祭祖是重點防疫關鍵，台南市靈骨塔自3月初就有民眾陸續進入祭祖，封塔措施可讓民眾提前或延後祭祖行程，有助於人潮分流，降低疫情感染風險。

為了減少密閉空間近距離傳播病毒，台南市政府今年取消祭祖接駁車服務。

(中時 )