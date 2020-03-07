NCC代理主委陳耀祥3月5日在立法院表示，「希望5G資費落在台幣1,300元上下，未來也將研擬其他政策工具，讓消費者用得起。」言下之意，就是不希望資費過高，影響消費者升級的意願。此發言也讓未來5G開台後的主要資費定調在13xx元左右。

事實上，對大多數消費者來說，「1399元」算是中高資費方案，倘若需要綁約購買高階或旗艦手機者，或是每月行動上網用量非常大的人，才會選擇此方案；而1399方案在4G時代，代表上網不限速吃到飽。但到了下半年5G正式開台，按照NCC的說法，1399元極可能成為主要資費方案，但實際內容到底如何？會不會提供上網吃到飽？網內互打持續免費？這些都還要打上大大的問號。

以去年5G開台的韓國為例，入門方案約為台幣1500元左右，不過沒有上網吃到飽，每月用到9GB左右就會被降速。若選擇吃到飽不降速專案，則需花費台幣約2000元以上，這比目前台灣4G資費要高出數百元之譜。

話說回來，台灣主要電信業者在競標時，都砸了大錢，這筆錢勢必轉嫁到消費者身上。因此在5G正式開台後，究竟主要資費方案：1399元，是否包含上網吃到飽不降速服務，相信是消費者最關心的事。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)