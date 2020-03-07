由於三星即將在本月20日推出S20旗艦機系列，包括S20、S20+以及S20Ultra三款皆為5G版本。但重點來了，台灣的5G服務在下半年才開台，現在這個時間點值得下手提早買一支5G手機嗎？

對此，主要電信業者針對S20上市，皆推出了對應的資費方案。簡單來講，就是讓現在買S20系列手機的消費者，能夠「無痛升級」。例如遠傳針對開台前申辦5G手機的早鳥用戶，推出免費體驗專案；若申辦1399以上方案，可優先體驗5G服務長達12個月；再享不加價，開台後可優先升級為5G客戶的禮遇。

台灣大哥大則祭出從3月10日（S20預購日）至6月30日止，消費者申辦1399元以上4G指定專案，並搭配購買S20系列，即可享有在5G正式開台後，立即換約成5G指定專案，再獲得5,000元月租費減免的優惠。

中華電信針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，推出「5GPass體驗」，凡申辦於今年開台前上市的5G手機，搭配「大4G購機方案」或「青春無敵學生方案」，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月的早鳥優惠。此外，中華電信亦提供「5GVIP Pass自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的禮遇。（待續2-1）

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(中時電子報)