新北市府副秘書長朱惕之昨至交通警察大隊視察。（王揚傑翻攝）

新北市昨晚執行擴大臨檢及酒測勤務。（王揚傑翻攝）

內政部長徐國勇日前以避免疫情傳染為由，宣布全國性酒測暫時取消，引爆輿論批評，行政院長蘇貞昌急出面滅火，強調取締酒駕不打折，新北市長侯友宜則在第一時間即公開表示不會停止酒測勤務，但會兼顧警、民防護措施。

新北市政府副秘書長朱惕之昨（6）日特地前往交通警察大隊視察，全般了解交警執行酒測勤務流程，並給予相關防護、緊急應對處理及衛生防護觀念等協助，強化酒測防護措施，防止防疫破口產生。

新北警方聽取衛生防疫專家建議，訂定酒測防護標準作業流程，每次使用後即針對裝備進行外部消毒及擦拭保養，同時提高同仁防護觀念，為警、民衛生把關。

酒測防護作業流程包括「望、停、測、拋、消」5步驟：「望：觀望駕駛行為及是否有酒容；停：攔停可疑酒駕車輛；測：以酒測器施測，施測前後安全消毒；拋：集中拋棄吹嘴避免再次汙染；消：器具消毒保障衛生。」

此外，為避免民眾誤認防疫期間警方會疏於執法，新北市也於昨晚實施全市同步取締酒後駕車暨擴大臨檢勤務，新北警局長陳檡文親自到三重、林口等地區關心員警執勤狀況，並指示各級幹部疫情期間警察工作將更加繁重，務必確保第一線員警有充足口罩、酒精等防疫用品，要求幹部應指導同仁恪遵相關SOP流程，勿成為防疫破口。

經統計，新北市警局昨出動警力600人次，規畫路檢點89處，查獲酒後駕車13人、通緝犯16人、毒品案4件6人、通報改裝致噪音排氣管車輛298件、其他交通違規178件。

警方呼籲，飲酒後不開車上路，如駕駛人有身體不適，一定要和警方先行告知自主健康聲明，切勿隱瞞。

(中時 )