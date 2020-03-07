新冠肺炎疫情在全球蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，未來疫情將越來越複雜，需防範回流的第2波疫情。今早有人提問「防疫打幾分？」，陳時中表示段考考得不錯，接下來還有期末考要考。

陳時中昨日表示，目前疫情已越來越複雜，由最初的武漢到湖北、大陸，再擴大至港、澳、日、韓，一路蔓延到西亞、歐洲與全球各地，影響範圍相當廣遠。首波疫情從大陸往外影響，台灣算是守住了；接著疫情再掃向歐亞、美洲各地，台灣也守住了，需防範回流的第2波疫情。

對於陳時中所指的防疫考試，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，歐洲就像一個擁有好幾個省的國家，彼此之間是互通的。現在看到其中某些「省」狀況不好，若蔓延至一整個「國家」，將是一項挑戰。

陳時中表示，台灣的防疫獲得許多國家的肯定，願意再與專業的判斷以及長期下來的醫療防疫系統的努力，此次防疫展現了基本的國力，大家需要維持心理素質，才能打贏戰爭。

(中時 )