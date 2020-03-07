面對6月登場的罷韓投票，高雄市長韓國瑜是否已有對策？國民黨高雄市議員黃香菽獻策指出，韓國瑜目前保持鴨子滑水，不要有其他動作，專注市政上才是上策。而韓國瑜近期開始直播，除了澄清抹黑外，主要還是在推市政。

黃香菽接受港媒《中評社》專訪時表示，通過罷韓案需要超過57萬人投同意票，罷免才會達到門檻。從反對罷免方的角度來看，要找逾57萬人投下反對票，難度很高，因此韓國瑜現在先不要有任何動作，才是上策。她透露，目前知道的只有市府內部有些想法，會不會付諸行動，無從了解。

黃香菽強調，罷免投票前，韓國瑜會先經過市議會總質詢，他的表現會決定那時選民的意向。所以現階段他該做的也只能努力拚市政，提高認同感，也要專注在市政上，總質詢表現才會符合市民期待。

針對韓國瑜近期開始直播，想傳達什麼訊號？黃香菽表示，當然是澄清被抹黑事項，而且高雄原縣區農業也確實受到疫情影響，賣高雄農產也很好啊，都是在推市政。

(中時電子報)