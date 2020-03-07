34歲英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）2013年5月和搖滾樂團Klaxons主唱詹姆斯萊頓﹙James Righton﹚結婚，生下2女。最近她接受外媒專訪，坦言如今已不想再接拍有裸露戲碼的作品，自嘲說：「（我）乳頭都下垂啦！」

綺拉奈特莉過去曾演出《傲慢與偏見》、《神鬼奇航》系列電影，2015年5月她和老公詹姆斯生下一女，去年9月再生一女，已成為二寶媽的她最近接受《金融時報》訪問，坦言年輕時拍裸戲很放鬆自然，但隨著年齡增長和身分變化，她已無法在劇組面前裸露。

綺拉奈特莉自嘲：「乳頭都下垂啦」，並補充：「我對自己現在的身體很滿意，它完成了了不起的事，但我現在真的不想在一群劇組人員面前裸露」，現在她拍戲時會特別簽訂「不裸露條款」，若有需要會請劇組找替身。

過去綺拉奈特莉曾為《愛的邊緣》、《浮華一世情》等電影獻出裸露戲，她透露現今會有人把這些畫面盜用轉載到色情網站。《泰晤士報》也報導，綺拉奈特莉認為現在的狀態很舒服，也很享受自己的年紀，似乎已經昇華到人生另一個階段，「我覺得我已經不需要再把它（指身體）表現出來了」。

(中時電子報)