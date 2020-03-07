愈來愈多研究證實，針灸不但能改善慢性疼痛，輔助癌症治療及憂鬱，還可以修復受傷的神經系統，協助肢體活動功能，目前針灸被用在哪些地方？

◎疼痛：效果佳且無副作用

針灸最被認可、且廣泛運用的功效，就是止痛。（圖片來源：鄭佳伶）

針灸最被認可、且廣泛運用的功效，就是止痛。1971年美國《紐約時報》資深記者雷斯頓（James Reston）受邀訪問中國，因急性闌尾炎開刀，術後腹部疼痛不已，醫生在他的手肘及膝蓋上扎針，並在腹部上方以艾草灸療，不到1小時就解決了脹氣與疼痛，同年，雷斯頓發表紀實報導，掀起美國針灸熱潮。

一位30多歲的加拿大女性，罹患跟女神卡卡相同的纖維肌痛症，全身痛得難受，在加拿大執業的中醫師鍾政哲說，這名女性第一次嘗試針灸，20分鐘後疼痛指數從8分轉到3分，她訝異地告訴醫生：「要是天天都能這樣，那就不用吃嗎啡了！」

鴉片類藥物多用來緩解中、重度疼痛，但副作用是成癮及呼吸抑制風險。美國每年因鴉片類藥物使用過量死亡情況嚴重，且逐年大幅攀升，比方2016年，因此死亡人數超過4萬2000人，比前一年劇增28％。美國川普政府為了改善嚴重的鴉片類止痛藥物的濫用，將針灸視為有效的替代方法。

●以往認為，針灸止痛是安慰劑效應，但愈來愈多研究證實，針灸有獨到的止痛效果。

研究發現，針灸會刺激大腦中樞與周邊神經系統釋放出不同的內源性腦內啡，達到止痛效果，不會上癮，也不刺激胃部。

一項由美國國家衛生研究院（NIH）資助、刊登在《內科學文獻（Archives of Internal Medicine）》的跨國研究發現，針灸治療對於骨關節炎、偏頭痛，以及慢性背、肩、頸疼痛患者，效果優於安慰劑治療及一般標準處置；德國柏林大學發表在《刺胳針（Lancet）》的研究也發現，骨關節炎患者在針灸治療8週後，疼痛及關節功能顯著改善。

●骨科醫生用針灸做處方 緩解慢性疼痛的治療首選

研究證實，針灸可以緩解頭痛、下背痛、腕隧道症候群、關節疼痛等慢性疼痛，因此美國醫師協會（ACP） 也強力推薦針灸作為下背痛輔助治療。

以中醫來說，疼痛屬於氣滯血瘀，針灸可以達到活血化瘀效果。

中國醫藥大學附設醫院針灸科主任李育臣提到，目前針灸科以腰痛（20％）及頸痛（9％）患者最多，佔了近三分之一。

在拉丁美洲的巴西，針灸最常用來治療疼痛。前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）用針灸治療好肩周炎，醫療院所也使用針灸，取代止痛藥物。

「骨科醫生愈來愈常開這類（針灸）處方，」巴西聖保羅醫學院附設醫院骨科及針灸主治醫師蔡萬文在巴西執業25年，他提到，像骨科門診常見五十肩、腰痛、肩膀痛、關節退化等慢性疼痛等問題，長期吃止痛藥擔心副作用，這時他會選擇針灸作為治療首選。

他認為，針灸止痛效果好，且能緩解失眠狀況，改善生活品質。蔡萬文解釋，只要患者睡得好、情緒安定，疼痛狀況通常能大幅改善。

◎癌症：輔助治療，改善副作用

除了止痛，改善癌症治療的副作用，是目前針灸治療最被重視的領域。

根據美國癌症協會（ACS）發表2018年全球癌症統計數據，共評估185個國家，估計全球一年有1810萬新生癌症病例。醫療日新月異，不少癌症已經可以變成慢性病，或有效延長存活時間，但藥物治療帶來的副作用，還是令人難以忍受，如噁心、嘔吐、掉髮、疼痛等，甚至可能令患者因此中斷治療。這個時候，針灸就能派上用場。

譬如，乳癌治療常使用芳香環酶抑制劑，這類藥物可以降低體內雌激素含量，持續服用5～10年可降低乳癌復發率，但副作用是造成類似關節炎的強烈疼痛，一半以上的婦女因此中止療程。

但美國哥倫比亞大學癌症學者赫敘曼（Dawn Hershman)，招募全美國11家癌症中心罹患不同癌症的226名婦女，結果發現，針灸能大幅降低接受荷爾蒙治療的乳癌婦女疼痛狀況，進而幫助患者維持治療，提高存活率，這項研究發表在2017年聖安東尼奧乳腺癌論壇（San Antonio Breast Cancer Symposium）。

美國搖滾女歌手雪瑞兒．可洛（Sheryl Crow）成功戰勝乳癌，她也提到治療期間曾以針灸及草藥補充品來輔助療程。

●納入正規醫療項目 多數美國癌症中心提供針灸服務

在美國，根據疾病管制局（CDC）統計，每3個癌症病人就有一人使用輔助療法，包含瑜伽、針灸、草藥及營養補充品。因此早在1997年，美國國家衛生研究院（NIH）便已指出，針灸可以緩解噁心、嘔吐、疼痛等癌症放、化療副作用，且相當安全，應被納入正規醫療項目。迄今，美國的癌症中心幾乎都設立了輔助療法中心，並提供針灸服務。

李育臣指出，放化療期間做針灸不會干擾療程，而且針灸補氣活血，有助改善放化療手術後的手指、腳趾痠麻狀況。

◎中風：不只緩解還能修復預防

針灸對於神經系統問題如中風等，效果很好。（圖片來源：鄭佳伶）

年輕的奧地利女孩，2、3年前中風留下後遺症，左手常不停微微顫動，令她相當苦惱。中醫師在她頭上扎了幾針，半小時後，左手如同被拔掉了電池，不再抖動。

德國醫學博士莊義興，在風景如畫、音樂神童莫札特故鄉奧地利開設診所，滿滿都是手舉不起來、腳不良於行這類神經系統相關疾病，如中風、腦損傷的患者。他是執業33年的神經外科醫師，20多年前學習並鑽研針灸，如今成為當地知名的「神蹟」醫生，因為他的針灸，可以讓病患多年無法動彈的手腳，恢復功能。

「針灸對於神經系統問題如中風等，效果很好，」莊義興結合神經叢與穴位理論，利用針灸刺激大腦神經，和相對應的內臟組織產生作用，從五十肩、摔傷、截肢後的幻覺神經痛、中風後遺症等，他認為都能有效改善。

李育臣指出，針灸對於「痛、痠、麻痺（無力）、癱」的效果特別好，根據統計，目前針灸科腦中風的患者佔針灸病人的8％，周邊神經病變、顏面神經麻痺、三叉神經痛、手麻等佔了7％。針灸不但能補氣活血，並能幫助神經修復，最常見的是輕、中度腦中風造成單手單腳無力，持續3個月針灸治療可以看到明顯進步，李育臣說。

此外，針灸並可預防中風復發。義守大學分析健保資料庫2000～2004年新發生30058名住院的缺血性中風患者，發現接受西藥可減少58％的再次中風機率，接受中藥加針灸治療，機率則可升至61％，且接受針灸療程次數愈多，再次發生中風的風險就愈低，尤以年輕女性最具效果，這份研究刊登在《醫藥（Medicine）》期刊。

除了中風及周邊神經病變外，針灸也能改善兒童腦性麻痺及發育遲緩。

致力以針灸治療兒童腦性麻痺20多年，中國醫藥大學中醫學院院長孫茂峰提到，針灸可以改善腦麻復健的肌肉張力、增強肢體活動度。此外，對於發展遲緩兒，針灸可刺激加強認知、情緒、記憶與推理能力，改善注意力缺失；並能訓練周邊肌肉靈活度，讓孩子的口語表達更完整。

針灸可紓壓、擺脫失眠困擾，並能緩解焦慮及憂鬱。（圖片來源：鄭佳伶）

◎憂鬱：解憂助眠，療效長達12個月

什麼是世界金融中心、美國華爾街人士的新強力午餐？答案是針灸治療。

根據《富比士（Forbes）》雜誌報導，金融業人士長期處在高壓環境中，容易產生情緒不穩定、疲倦、失眠、偏頭痛及肌肉緊張等狀況，因此在紐約曼哈頓區，街頭轉角愈來愈多提供針灸、冥想療程的身心靈整合中心，像摩根史丹利、高盛等知名投資銀行和彭博的員工，很多人利用午休時間針灸，紓解壓力，緩解焦慮緊張情緒。

針灸可紓壓、擺脫失眠困擾，並能緩解焦慮及憂鬱，效果比藥物維持更久。2016年刊登在《整合醫學期刊（Journal of Integrative Medicine）》的研究發現，針灸可以改善失眠，幫助平衡身體的荷爾蒙及減少壓力，這兩項都是干擾睡眠的因素。

英國約克大學健康科學系教授麥克費森 （Hugh MacPherson）以 755 名憂鬱症患者作為受試對象，分別測試針灸、心理諮商或抗憂鬱藥物的治療效果。結果發現，針灸及心理諮商都能有效減輕憂鬱症程度，且治療效果可持續長達 12 個月；反而是服用抗憂鬱藥物對許多患者而言，效果並不顯著。

●改善嚴重情緒困擾 廣泛適用於創傷症候群

帶著一群美國大學生來台學習針灸，南加州大學東方醫學院主任蕭龍生在美國教中醫及針灸20年，他發現美國大學生焦慮、憂鬱、注意力不集中的問題嚴重，「別看他們整天笑嘻嘻的，這些孩子也有課業及同儕壓力，私下吃抗憂鬱藥的人還不少。也有學生不想吃藥，就來試針灸治療，」他提到，有些大學生對針灸接受度高，譬如貼在耳朵上的耳豆也是針灸的一種，不會痛，像個小耳豆黏在耳壁上，可持續3～5天鎮靜安眠效果，通常治療2～3星期，就能改善焦慮、憂鬱及壓力狀況，很受學生喜愛。

因為中醫診所就位在校園裡，常見金髮碧眼的年輕學子貼著治療用的耳針，到處趴趴走。

針灸甚至能改善較嚴重的情緒困擾問題，如創傷症候群。

2016年發生在義大利的6級大地震，造成300人死亡及3萬人無家可歸。發表在《針灸醫學期刊（Medical Acupuncture）》的研究發現，每週針灸4次、每次20分鐘，連續5週後，地震倖存者焦慮、躁動不安、憂鬱、失眠、疼痛等身心症狀獲得明顯改善；在美國的榮民體系醫療院所，也使用針灸來改善退役軍人的創傷症候群。

從受孕、懷胎到生產，甚至更年期的熱潮紅等，針灸都能助女性一臂之力。（圖片來源：鄭佳伶）

◎婦科：從不孕到順產，也能紓緩更年期

從受孕、懷胎到生產，甚至更年期的熱潮紅等，針灸都能助女性一臂之力，更舒服自在地度過人生重要階段。

目前針灸能否治療不孕，實證研究仍不足夠，較常見的做法是，針灸輔助合併不孕症治療。譬如流行樂天后席琳．狄翁（Celine Dion）就是利用針灸輔助人工受孕，生下了如今已9歲的可愛雙胞胎兒子。

美國生育協會（The American Pregnancy Association）指出，針灸及草藥可以提升卵巢和濾泡功能，針灸還可以增加子宮內膜的血流量，讓內膜變厚，更適宜受精卵著床，增加受孕機會。

在加拿大，不孕症合併針灸治療很常見，多家大型的不孕症中心，已有針灸師進駐服務，保險也有給付。加拿大執業中醫師鍾政哲指出，針灸能提高受孕率，對於收費高昂的不孕症治療來說，很有誘因。

懷孕期間，針灸還能幫忙穩定情緒。

根據英國《每日郵報》報導，英國王妃梅根曾使用針灸減輕偏頭痛，懷孕期間並用針灸保持健康、對抗焦慮；影星娜塔莉．波曼（Natalie Portman）也利用針灸來做孕期保養，支持她每日規律運動及對抗孕期壓力。

法國的助產士及醫生則利用針灸安胎、助產、止痛，協助順利生產。「令人大開眼界，」經常至歐洲演講的中國醫大中醫學院副院長顏宏融觀察道。

在法國，針灸使用歷史悠久，1950年法國已經成立第一所針灸學校，根據歐洲媒體報導，1988年針灸被運用於分娩止痛，2008年後巴黎公立醫院婦產科還運用針灸來減輕孕婦的腰背痛症狀。

除了孕期外，針灸也能緩解更年期困擾，譬如失眠、熱潮紅等，有時可能持續3～4年。

一項刊登在《英國醫學期刊（BMJ open）》的研究，以70位經歷更年期困擾的婦女為受測對象，一半的人每週使用針灸15分鐘，結果發現，3週後使用針灸的參與者熱潮紅減少，8週後針灸組有8成的人表示，針灸治療能幫助她們改善更年期症狀，包括夜間盜汗的頻率、睡眠中斷、情緒困擾、皮膚及頭髮問題。儘管樣本數少、研究結果仍有待更多驗證，但也提供無法使用女性荷爾蒙緩解更年期狀況的人，另外一種選擇。

(中時電子報)