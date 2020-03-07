台北市一名王姓被害人在臉書上加了一位彭姓男子當好友，卻被另2名王姓及邱姓男子設計約出，不但被打成頭部外傷併腦震盪，還被勒索10萬元，最後借得3萬6000元「賠罪」後才得以脫身，台北地檢署偵查後，依恐嚇取財罪起訴王、邱２人。

王姓男子就是看被害人擅自加了他的彭姓友人為臉書好友，就想設計被害人，並向其林姓友人表示「處理一個凱子」、「等這個凱子弄錢出來」，在2019年底與邱姓男子約被害人到信義區的咖啡廳內，質問被害人為何私自將彭姓男子加臉書好友？接著用甩棍把被害人頭、臉打傷，還併有腦震盪。

邱姓男子更在一旁恐嚇被害人「社會有社會的規矩，未經同意隨便加人臉書就是不對」、「如果警察踩我的底線，我連警察都可以殺」。接著王姓男子要求被害人當場開立10萬元本票，被害人只好請求與王姓男子臉書上共同好友的韓姓男子前來斡旋，韓某於是以陪被害人外出購買紅包袋為由，將自己身上的3萬6000元借給被害人放進紅包袋內交給王某「賠罪」才得以脫身離開。

北檢偵辦後，依恐嚇取財罪將王、邱2人起訴，同時，檢方偵查王的林姓友人是否為共犯時，王還替當時原本不願到場的林撇清，經檢方還原王某手機通訊軟體內與林某聯繫的內容，發現王在事前就告知林某，於是再另依偽證罪起訴王某。

(中時 )