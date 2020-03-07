新冠肺炎疫情延燒，經濟活動幾乎停擺，重創民眾消費意願，然而國內5G大戰卻提前開打，三大電信5G資費紛紛出爐，毫無懸念都是月繳1399元。對此，有網友狂酸，「今年百業都GG了，還想要GGGGG阿！」

中華電信推出「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399(含)以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的尊寵禮遇。主要適用於109年3月10日起至本公司5G開台前，

中華電表示，活動時間自109年3月10日起至5G開台前，Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用。

除了中華電之外，台灣大哥大已在門市祭出5G早鳥預約資費，月繳台幣1399元，單辦門號、4G上網吃到飽、網內互打免費，網外贈送1300分鐘通話費，但5G開台後，台灣大才會正式推出5G資費，再由消費者決定升級與否。

而遠傳的5G購機早鳥資費，搭配指定資費，即享5G優先體驗12個月，申辦1399以上方案，未來不加價優先升級為5G客戶，3月即將上市的Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列手機，率先適用。

台灣首波5G釋照競標創下台幣1421億的天價，5G傳輸的速度雖然快，但需要布建更多基地台，相關建設成本高，「羊毛當然是出在羊身上」，重點是消費者目前真的需要用到5G嗎？

對於三大電信提前出手搶攻5G市占，不少網友紛紛吐槽，「一般用戶4G就很夠用了」、「手機沒支援5G，還要先敗一筆手機費用」、「4G在很多地方慢的和鬼一樣 還來5G」。

更有不少人認為資費太貴，「你辛苦工作一天有賺1399嗎？有的話，恭喜你！」、「月繳1399元以上自動升級 ... 可見之前賺多兇、賺多大 !」、「窮人玩不起5G，等降到300元以下再考慮吧！」、「把台灣人的錢當盤子摔」。

(中時電子報)