可免費領口罩酒精？原來是假冒衛福部散布謠言 16:302020/03/07 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臉書出現假冒衛福部的粉絲專頁，謠傳可免費領取酒精口罩。(翻攝照片／林郁平台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局偵查第四大隊獲報，指臉書出現一個「衛生福利處」粉絲專頁，以相似名稱冒充「衛生福利部」官方粉絲專頁，並使用相同照片作為大頭照，企圖混淆民眾視聽。 該假冒的粉絲專頁，5日張貼文章表示，「本服務處為達民眾要求，已連繫各大口罩酒精廠商，即日起，正式提供發放作業！民眾只要在文章底下留言＃要口罩，即可於您最近藥局免費領取。一瓶酒精及口罩三片」，經警方追查，研判訊息發源地疑似來自境外，提醒民眾切勿相信不實謠言。 (中時 ) #口罩 #民眾 #粉絲 #酒精 #免費 也許您會感興趣 推薦閱讀 揮別一罩難求 陸日產量破億片 04:092020/03/04 焦點新聞 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 領口罩像開福袋！他炫耀這款 網羨慕喊高檔貨 23:032020/03/04 生活 口罩衝量品質不一 憂防護力打折 04:102020/03/05 生活新聞 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 口罩新制上路 又現排隊人潮 14:502020/03/05 生活 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 工具機國家隊挺到底 預計20日完成新增30條口罩產線 09:312020/03/06 財經 大發災難財 宜蘭非法酒精廠劣質品高價賣賺百萬 20:102020/03/06 社會 逾13歲臉型小 盼領兒童口罩 04:102020/03/07 生活新聞 社會熱門新聞 單親爸努力打零工賺錢！下班突暴斃「雙手握拳」 女兒見冰冷遺體崩潰 - 社會 富商戀上美艷外甥女！提親慘遭表姊夫分屍108塊 - 社會 蔡阿嘎遇襲 網曝「打人行情表」 直指兇手是「自己人」！ - 刑案 傻眼！男確診後去2家餐廳吃飯：「我要去散播病毒了！」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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