刑事局偵查第四大隊獲報，指臉書出現一個「衛生福利處」粉絲專頁，以相似名稱冒充「衛生福利部」官方粉絲專頁，並使用相同照片作為大頭照，企圖混淆民眾視聽。

該假冒的粉絲專頁，5日張貼文章表示，「本服務處為達民眾要求，已連繫各大口罩酒精廠商，即日起，正式提供發放作業！民眾只要在文章底下留言＃要口罩，即可於您最近藥局免費領取。一瓶酒精及口罩三片」，經警方追查，研判訊息發源地疑似來自境外，提醒民眾切勿相信不實謠言。

(中時 )