集結影帝柳承龍、影后裴斗娜以及男神朱智勛等人共同演出的影集《李屍朝鮮》第二季，即將在13日於Netflix正式上線，日前進行宣傳活動時，現年37歲的朱智勛就笑稱，自己飾演的抗屍王世子「李蒼」，背景年齡竟不到15歲，等於是現在的國中生在打喪屍。

當朱智勛被問到為何劇中沒有留鬍子展現王世子的威嚴形象？雖然劇中沒有提過角色實際年齡，但朱根據世子的髮型來推算，李蒼應是界在14至15歲間，算下來他是降齡超過20歲演出，當下柳承龍得知朱的正確年齡，忍不住問：「你不是才30歲出頭嗎？」朱立刻回答自己已經快40歲了，讓外形「老來等」的柳忍不住羨慕娃娃臉真好。

朱智勛還從髮型解密李蒼是未婚身份，透露自己有跟編劇通過電話，確定自己第二季無緣「成年」與「成婚」，編劇則要他別亂跑，之後有機會會幫他好好安排相關劇情。

演員們互畫彼此相當有趣，柳承龍（左）跟朱智勛秀畫像。（Netflix）

活動最後特別請3位演員用毛筆來畫對方的自畫像，朱智勛自稱畢卡索上身，將柳承龍在劇中想要奪得一切的「朝鮮 is mine」表情畫得淋漓盡致；裴斗娜也展現繪畫好功夫，將朱帥氣拔刀的模樣畫出來，卻被本尊吐槽感覺像在拿菜刀一樣；柳則展現另類繪畫天份，竟把裴的「女神」畫成「天神」，被朱笑說像是佛教中的四大天王一樣。

(中時 )