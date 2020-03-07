中信兄弟在官辦熱身賽取得5連勝，不過7日迎戰樂天桃猿卻踢到鐵板，先發投手廖乙忠4.1局失7分，接手的4名投手也都有狀況，而猿隊打者幾乎人人有安打表現，尤其第7局灌進9分大局奠定勝基，共敲19支安打，以19比7阻斷兄弟連勝。

雙方分別由廖乙忠及王溢正先發，兩人都在首局出狀況，1局上半王溢正先挨岳東華一發2分炮，在送1次保送、被敲2支安打，此局失2分。而廖乙忠一上場也先送保送，接著連被敲4支安打，其中有3支是二壘打，猿隊攻下4分逆轉。

隨後兩人回穩，不過廖乙忠在5局下半又出現亂流，遭梁家榮、林泓育連續2棒二壘打，失掉2分後退場，不過接手的彭識穎也無法止血，樂天再攻4分，比數以8比5領先。

比賽勝負分水嶺出現在7局下半，一、三壘有人時，兄弟換投鄭佳彥，僅解決1人次卻連挨3支安打、失4分，接手的吳哲源仍無力阻擋，0.2局被敲5支安打、失3分，總計此局桃猿打了14人次，敲出8支安打其中有3支二壘打，並有4次保送，攻下9分大局，以19比5大幅領先。

兄弟在8局上半靠陳文杰2分炮追分，不過仍無力回天，最終桃猿以19比7大分差獲勝。其中桃猿打者梁家榮6支4，個人包辦5分打點，藍寅倫也有3安猛打賞的演出。

中信兄弟前5戰投打俱佳，不僅打擊火力凶猛，投手也能漂亮壓制對手，不過此戰桃猿從兄弟手中拿下19分，也是今年官辦熱身賽兄弟首次失分達雙位數。

(中時 )