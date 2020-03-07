口罩實名制上路滿一個月，民眾在藥局前大排長龍買口罩一再上演，口罩依舊一片難求，行政院副院長陳其邁昨在臉書表示，正在研究「口罩實名制2.0」政策，為讓方便民眾購買口罩，實體通路跟網路通路都會納入討論，預計最快下周一對外公布，下周四實施。對此，民眾黨立委高虹安今天表示，除實體通路及網路通路銷售外，建議人口密度較高的區域增設口罩販賣機，並透過大數據分析，調配藥局配售口罩數量，以滿足民眾購買需求。

新冠肺炎延燒，民眾使用口罩需求大增，行政院上個月起實施口罩實名制，每人每7天限購2片口罩，隨著口罩產量提升，口罩限購措施改為每7天限購3片口罩，但因口罩統一配售，導致都會區人口密集藥局仍難買到口罩，人口密度較低地區口罩卻還有剩餘的情況。

行政院副院長陳其邁昨在臉書表示，正在與行政院數位政委唐鳳研究「口罩實名制2.0」政策，思考如何讓民眾更便利的方式取得，將會利用健保資料庫資料進行大數據分析後，研擬實名制口罩2.0方案，預計下周一細節定案後再對外詳細說明。

擅長大數據分析的高虹安表示，為解決各地人口分布問題，讓政府徵用的口罩可以更有效率提供給需要的民眾，建議除增加現行實體藥局通路，並透過數據分析，按照藥局剩餘口罩的庫存量，進一步掌握是否有調整配售口罩數量的需要。

高虹安說，藥局販售口罩讓藥師疲於奔命，也產生人力安排問題，希望政院從銷售數據分析出口罩購買熱門據點，在藥局要設置實名制口罩販賣機，一方面可以減輕人力負擔，也能讓沒時間排隊買口罩的民眾，方便就近且快速買到口罩。

(中時 )