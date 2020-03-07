新北市首座毛寶貝生命教育園區今（7）日舉行啟用典禮，市長侯友宜出席主持，對於媒體報導香港新冠肺炎確診者的寵物狗低程度感染，侯友宜表示，他有特別關注會不會因為媒體的報導，造成犬貓飼主棄養潮，根據了解和統計，這一段時間並沒有棄養潮，因為我們大家都非常清楚，認養就不能隨便棄養，因為毛寶貝是我們家庭的一份子，我們愛牠，所以絕對不要棄養，感謝民眾都能配合，目前為止並沒有所謂的棄養潮。 侯友宜說，我們非常關注全球到底有沒有犬貓得到新冠肺炎，根據世界衛生組織及世界小醫師協會特別研討過，並沒有證據顯現犬貓會得到新冠肺炎，也不會有人傳動物的情形，動物跟動物之間目前也沒有證據顯現會互傳，所以請大家安心的飼養犬貓。 侯友宜表示，為了因應這一次武漢肺炎，新北市特別找到一個適當的場所，民眾萬一要居家隔離，犬貓沒辦法照顧，我們會有一個收容管制、單獨的空間，來照養犬貓，讓民眾安心養病；甚至在居家隔離的時候，民眾的犬貓身體不舒服，我們有獸醫師可用視訊或通訊的方式來看診，包括送藥，所以新冠肺炎大家一起來面對，犬貓我們來幫忙照顧。

新北市首座毛寶貝生命教育園區今（7）日舉行啟用典禮，市長侯友宜出席主持，對於媒體報導香港新冠肺炎確診者的寵物狗低程度感染，侯友宜表示，他有特別關注會不會因為媒體的報導，造成犬貓飼主棄養潮，根據了解和統計，這一段時間並沒有棄養潮，因為我們大家都非常清楚，認養就不能隨便棄養，因為毛寶貝是我們家庭的一份子，我們愛牠，所以絕對不要棄養，感謝民眾都能配合，目前為止並沒有所謂的棄養潮。

侯友宜說，我們非常關注全球到底有沒有犬貓得到新冠肺炎，根據世界衛生組織及世界小醫師協會特別研討過，並沒有證據顯現犬貓會得到新冠肺炎，也不會有人傳動物的情形，動物跟動物之間目前也沒有證據顯現會互傳，所以請大家安心的飼養犬貓。

侯友宜表示，為了因應這一次武漢肺炎，新北市特別找到一個適當的場所，民眾萬一要居家隔離，犬貓沒辦法照顧，我們會有一個收容管制、單獨的空間，來照養犬貓，讓民眾安心養病；甚至在居家隔離的時候，民眾的犬貓身體不舒服，我們有獸醫師可用視訊或通訊的方式來看診，包括送藥，所以新冠肺炎大家一起來面對，犬貓我們來幫忙照顧。

(中時 )