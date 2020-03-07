時代力量新科立科王婉諭上任後隨在苗栗竹南設立聯合服務處。〔謝明俊攝〕

台灣民眾黨新科立委賴香伶出身自三義鄉西湖村的農家。〔謝明俊攝〕

賴香伶國小母親三義鄉西湖村內的育英國小。〔謝明俊攝〕

賴香伶當年國小畢業紀念照。〔謝明俊攝〕

賴香伶當年國小畢業紀念照。〔謝明俊攝〕

本屆立委選舉，時代力量及台灣民眾黨出現2席新科不分區女立委王婉諭、賴香伶，2人都是土生土長的苗栗人，使得苗栗縣除了原有2席國民黨區域立委外，再多出了2席立委，讓鄉親與有榮焉。

時力的不分區立委小燈泡媽媽王婉諭，是在苗栗市出生、長大，父親任職中油苗栗探勘處，母親是苗栗高中數學科老師，父親雖來自台中，但因工作關係早在苗栗落地生根，王婉諭小時候經常到父親工作地點玩耍，像是出礦坑等知名景點，早年都是王婉諭的遊樂場。

王婉諭自苗栗市建功國小畢業後，跟著唯一胞兄到台中就讀，住在爺爺奶奶家，但每周都會回苗栗，直到讀台大都維持每周回家的習慣。在竹科任職期間，王婉諭更是住在家中，每天通車，直到幾年前因丈夫工作關係才搬到北市內湖，但仍經常回苗栗娘家，對苗栗本地事務一直保持關心。

由於過往王婉瑜過年回娘家，都會帶孩子到大湖採草莓，已成孩子記憶中的過年固定節目，今年過年也不免俗地去採了草莓，但今年，王婉諭多了一項新職─立委，立院開議後，因學校延後開學，因此，有段時間，王婉諭將孩子帶到立院辦公室，但隨著學校開學後，她陪伴孩子的時間變少了，目前也只能請丈夫多費時間早點回家照顧孩子。

另一位出生苗栗的立委賴香伶，是來自知名雕刻城─三義鄉內西湖村的農家，她也是三義鄉有史以來的第一位立法委員，也讓村內親友鄰居與有榮焉。

賴香伶父親賴光河家教相當嚴格，賴香伶有9個兄弟姐妹，在家排行老么，但長兄早年因意外去世，另一兄長則自幼智能障礙，至今仍由家人雇用印尼看護負責照料起居。母親高齡92歲，目前仍然健在。

賴香伶國小就讀村內育英國小，當年教過她的老師回憶起賴香伶，印象中是個認真的好學生，只是她從就讀新竹女中至大學以後，加上在外投身工運，就比較少回鄉，加上賴香伶的胞姐對於么妹的當選立委，反應異常冷漠，連鄰人上門道賀，都拒於門外，要鄰人等賴香伶回家再說，因此，鄰人對於她近期的狀況不甚清楚，都只能從電視上得知近態。

(中時 )