芳苑工業區塑膠工廠大火，員工來不及逃生，命喪火窟。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑工業區塑膠工廠大火，員工來不及逃生，命喪火窟。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑工業區塑膠工廠大火，清晨六點撲滅。（彰化縣消防隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉芳苑工業區一家塑膠工廠清晨4點46分傳發生火警，廠房內堆放大量塑膠粒真空包，火勢一發不可收拾，瞬間就狂燃成一片火海，烈焰沖天，陳姓員工受困火場，嗆傷昏迷，消防人員衝進火海裡搭救送醫，全身多處燒焦，送醫不治。

這次塑膠工廠火警，不僅火勢驚人，燃燒塑膠臭氣也瀰漫了整個工業區和附近住家

，彰化縣消消防局共派遣70多名警義消到場搶救，工廠面積3300多平方公尺，推滿易燃物，火海蔓延，往二樓延燒，屋頂設置太陽能板，消防隊員醫本擔心灑水引發觸電

，但是太陽能板很快就整個都熱熔了，消防隊員灌水搶救，上午6點多控制火勢。

遺憾的，工廠雖在最快迅速得到搶救，但大火狂燃，工廠溫度也瞬間飆升，還有員工住在工廠裡面，二樓分別有2人睡在隔壁間，住一樓更人警覺火警，飛奔上樓喊「起火了，快跑！」1人及時逃出，38歲陳姓男子卻晚了一步，命喪火窟。

火勢撲滅後，一樓工廠一堆又一堆燒焦塑膠粒如綿延死山，景象怵目，警方局表示

，起火原因和損失都還待進一步調查。

這起大火也造成煙塵遮天，周邊住戶都暫時「不敢呼吸了」，彰化縣環保局依消防局通報，立即派員趕赴現場，派遣空氣品質監測車於下風處進行監測，指出現場風向為北北東風，擴散條件不佳，受影響範圍主要為芳苑鄉周遭區域，提醒芳苑鄉區域及鄰近地區民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩，將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，並依《空汙法》第32條處10萬至500萬罰鍰。

(中時 )