中國外匯交易中心公佈資料顯示，2020年2月境外機構投資者共達成現券交易人民幣（下同）5,999億元，交易量年增達161％，較上月增長7％；占同期現券市場總成交量的6％。其中，境外機構買入債券3,635億元，賣出債券2,364億元，淨買入1,271億元，較1月份大幅攀升134％。

路透7日報導，中國外匯交易中心微信公眾號發佈的資料並顯示，2020年2月境外機構投資者透過結算代理模式達成3,147億元，淨買入809億元；通過債券通模式達成2,852億元，淨買入462億元。

同時，截至2月底，以法人為統計口徑，441家境外機構投資者透過結算代理模式入市，新增3家；512家境外機構投資者透過債券通模式入市，新增14家。該交易中心表示，自2月28日，中國政府債券將被逐步納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列，展現出中國在全球金融市場上的地位不斷提升。

報導同時指出，當前新冠肺炎疫情並未影響境外機構投資中國債市的信心，2月份從境外機構的交投活動、淨買入量和入市備案情況來看都有顯著提升。交易中心披露的圖表顯示，2月境外機構投資債券類型中，國債占比41％，為第一大投資種類，其次為政策性銀行金融債占比39％，同業存單占比則為18％。

(工商 )